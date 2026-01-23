「【緊急生放送】きしたかの高野10m高飛び込みリベンジ」として、1月21日に生放送で中継された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。番組終了後、その内容にSNSでは「面白かった」「つまらなかった」と賛否がハッキリわかれ、物議を醸している。「番組開始直後、画面に、目隠しされた状態でお笑いコンビ『きしたかの』高野正成さんが10mの高飛び込み台に立つ姿が映し出されました。目隠しを外した高野さんに、飛び込み台の下にい