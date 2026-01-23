卓球男子の次世代エース・松島輝空（木下グループ）が、昨季との変化に言及した。前回大会覇者として迎えた全日本選手権４日目（東京体育館）のシングルスでは順当に８強入り。６回戦では浜田一輝（早大）に４―１で快勝した。試合後には「昨日に比べて足も動いてきた」と手応えを語った。今大会は挑戦者ではなく、王者として挑む一戦。「どの選手も普段だったら入るボールを返してくる」と捨て身の姿勢で戦ってくるが、冷静