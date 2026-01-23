大相撲初場所大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。十二日目は関脇・霧島（音羽山）が寄り切りで横綱・豊昇龍（立浪）を破った。決着直前に霧島が取った行動が話題になっている。今場所すでに勝ち越しを決めている8勝3敗同士の一番。立ち合いで霧島はもろ差しの形を作り、一気に前に出る。その後、左上手投げで崩しつつ寄り切った。この瞬間、土俵の外に落ちそうになった豊昇龍を霧島が右手で一瞬