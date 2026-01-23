TikTok米国事業の売却先となる新合弁会社設立の取引が完了した/Brook Joyner/CNN via CNN Newsourceニューヨーク（CNN）中国発の動画共有アプリTikTok（ティックトック）の米国事業を買収する合弁会社が正式に設立され、経営陣を発表した。当該の合弁会社が明らかにした。TikTok親会社の中国企業バイトダンス（字節跳動）から米国事業を切り離すようトランプ米大統領が設定した期限を翌日に控えての発表となった。今回の合弁会社設