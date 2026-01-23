安青錦（左）が上手投げで豊昇龍を破る＝両国国技館大相撲初場所13日目（23日・両国国技館）2場所連続優勝を目指す新大関安青錦は横綱豊昇龍を上手投げで破り、11勝2敗で単独首位を守った。豊昇龍は5敗目。関脇霧島は獅司との3敗対決を寄り切りで制し、熱海富士も3敗をキープした。14日目は霧島―熱海富士戦が組まれたため、優勝決定は千秋楽まで持ち越された。横綱大の里は大関琴桜を寄り切って9勝4敗。琴桜は5敗目。関脇高安