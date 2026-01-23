子どもが好きなことを見つけて伸ばすにはどうしたらよいだろうか。起業家教育を重視した小学生向けアフタースクールを運営する森博樹氏は「子どもの『好き』の火種の奥にある、本当の『好き』を見つける方法がある」という――。※本稿は、森博樹『親子ではじめる 10歳からの起業家教育 圧倒的な主体性を育む「5ステップ成長循環メソッド」』（学事出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージで