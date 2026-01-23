４月１６日に後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」に女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が参戦することが発表された。昨年に引き続き東京ドームとタッグを組み、プロレス＆格闘技の?聖地?後楽園ホールの創業記念日に同興行が行われる。同大会で上谷はＳａｒｅｅｅ（２９）、橋本千紘と「３ＷＡＹＭａｔｃｈ」で対戦することが決定した