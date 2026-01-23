卓球女子シングルスで世界ランキング９位の伊藤美誠（２５＝スターツ）が年齢の壁を明かした。全日本選手権４日目（２３日、東京体育館）の５回戦では山室早矢（愛知・桜丘高）に４―３で勝利するも、６回戦は横井咲桜（ミキハウス）に１―４で敗戦。試合後には「あまり練習できずに入ってしまった。準備がよくなかったと思うし、若い選手との体力的な差を感じた」と振り返った。さらに思考面でも難しさを痛感するようになっ