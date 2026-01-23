ボーイズグループASTROのチャウヌが国税庁から200億ウォン（約20億円）規模の追徴課税を受けたなか、“脱税の拠点”と指摘されている江華島のウナギ店で撮影された“認証ショット”が、あらためて注目を集めている。チャウヌは2022年の秋夕（チュソク：旧暦8月15日）に、仁川・江華島のウナギ店を訪れた後、“認証ショット”を投稿した。【写真】“顔天才”チャウヌ、素肌ジャケットフード付きパーカーにバケットハット、マスク姿