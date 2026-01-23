バスケ・Bリーグの千葉ジェッツは23日、昨シーズン現役を引退したジェフ・ギブス選手と新規契約したことを発表しました。現在45歳、アメリカ出身のギブス選手はドイツでプロとしてキャリアをスタート。2010年に日本のリーグへ参戦すると多くのクラブを渡り歩き、2024年に越谷アルファーズへ移籍。同年10月に2024-25シーズンをもって現役引退することを発表しました。その後2025-26シーズンは越谷アルファーズのサポートコーチに就