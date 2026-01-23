◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)卓球の全日本選手権は23日、一般の部・男子シングルスの8強がそろいました。前回優勝の松島輝空選手は、5回戦で町飛鳥選手、6回戦で茺田一輝選手を下し、8強入り。次戦は3試合連続ストレート勝ちの吉村真晴選手と対戦します。2年ぶりの王座奪還を目指す張本智和選手は、2017年大会準優勝の吉村和弘選手に4−0で準々決勝進出。前回のファイナリスト篠塚