27日に公示される総選挙。解散から投票まで異例の短さで行われる選挙で、最高裁判所の裁判官を審査する「国民審査」の期日前投票が、衆議院の投票期間より4日遅れの2月1日からスタートします。そのため、1月中に期日前投票を行うと、同時に投票が行えない“二度手間”となる可能性があり、注意が必要です。■辞めさせたければ「×」国民審査とは？「国民審査」は、衆議院選挙にあわせて行われ、最高裁判所の裁判官が適任かどうかを