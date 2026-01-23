テレビ朝日系「徹子の部屋」が２３日に放送され、ピンク・レディーのケイとして絶大な人気を誇った増田惠子が出演した。ＭＣの黒柳徹子は、２６歳当時の増田が同番組にゲスト出演した１９８４年放送回のＶＴＲをまじえて述懐。人気絶頂時の増田たちは睡眠が１日３時間程度であったことを紹介した。ＶＴＲ内で、増田は多忙ゆえに、ほとんどの記憶があいまいだったと苦笑。当時の黒柳が「楽屋にも、ほとんどいらっしゃらない