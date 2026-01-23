「大相撲初場所・１３日目」（２３日、両国国技館）新大関安青錦は横綱豊昇龍を上手投げで下し、２敗を守った。単独トップのまま残り２日を迎える。豊昇龍は５敗目を喫した。激しい相撲となったが、安青錦が豊昇龍の厳しい攻めを耐え抜くと、最後は上手投げで土俵に転がした。３敗対決となった一番は熱海富士が阿炎を突き落としで下した。同じく３敗対決となった一番は関脇霧島が獅司を下した。緊迫の一戦は２度立ち合いが