日本ハムのドラフト１位・大川慈英投手（明大）が２３日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で行われている新人合同自主トレで、３度目のブルペン投球を行った。座った捕手に２０球を投じ、変化球の軌道など全体のバランスを確認。「バランスはすごく良くなって、コントロール自体も前回より安定していた。今日は及第点に達したのかな」と、納得の表情を浮かべた。キャンプは２軍スタートが決定。それでも、即戦力リリーフとして期待が