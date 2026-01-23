楽天は23日、フリーエージェント（FA）権を行使し巨人へ移籍した則本昂大投手（35）の人的補償として、田中千晴投手（25）を獲得したと発表した。田中千は最速153キロの長身右腕。22年に国学院大からドラフト3位で巨人に入団。通算33試合に登板し、2勝3敗3ホールドで防御率4・91。昨年は登板機会がなかった。発表を受け、田中千は「ジャイアンツでの3年間は、たくさんの学びと経験を得ることができた大切な時間でした。支え