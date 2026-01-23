アイドルグループ・日向坂46が28日に発売する16thシングル「クリフハンガー」収録の五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」のミュージックビデオ（MV）公開&先行配信が決定。MVは、26日午前0時に日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開され、同時に先行配信もスタートする。【ライブ写真】鳥肌…圧巻のパフォーマンスを披露した大野愛実「好きになるクレッシェンド」は昨年3月に日向坂46に加入した五期生による楽曲