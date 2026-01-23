午後4時半前、JR埼京線の車内で17歳の少年がハサミを振り回し、現行犯逮捕された影響で、埼京線や京浜東北線の上下線、宇都宮線や高崎線の一部区間で、一時、運転を見合わせていましたが、午後6時すぎに運転が再開されました。