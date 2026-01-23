ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は2日目を終えた。2日目10Rの準々決勝戦は山口が3着でゴール。ただ2周2Mで守田俊介（50＝滋賀）の内から競りかけたのが不良航法と見なされ賞典除外のジャッジ。4着の守田が繰り上がりで準決勝に進出した。舟足に関しては前節優出した60号機の良さを発揮できず苦心しているが「スタートは気持ち良く行けている」の言葉通り、ここまでコンマ11、09、そして07と決まって