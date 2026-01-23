23日午前10時50分ごろ、福井県南越前町の北陸自動車道上り線今庄インターチェンジ（IC）付近で、トラック2台が雪で動けなくなり、後続の約100台が立ち往生した。同じ頃、同県敦賀市の北陸道上り線敦賀IC付近でもトラックの故障により約370台が滞留。中日本高速道路によると、いずれも約4時間後に解消した。