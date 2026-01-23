「大相撲初場所・１３日目」（２３日、両国国技館）横綱大の里は大関琴桜を寄り切って３連勝。９勝４敗とした。中盤戦で３連敗のあった大の里だが、１１、１２日目に連勝して勝ち越しを決めていた。これで７場所連続２桁白星に王手をかけた。