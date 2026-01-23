自分に合っていると思っていた下着、実はサイズが合っていないかも。そんな女性の悩みに寄り添うHEAVEN Japanが、地元・河内長野で期間限定のポップアップショップを開催中です。下着のプロに相談しながら、自分の体に本当に合う「適正下着®」を体験できる貴重な機会。買い物ついでに立ち寄れる気軽さと、知識も自信もアップデートできる体験が魅力です♡ 間違った下着選びを見直す体験 女性の約8割が間違った