２３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比４０銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円３７〜４０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円８８〜９２銭で大方の取引を終えた。