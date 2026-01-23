ロッテの育成ドラフト3位・杉山諒外野手（愛知学院大）が、チーム最年長の角中に“弟子入り”を志願した。春季キャンプは2軍スタートが決まったが、温暖な沖縄県石垣市で実施されることもあってメンバーにはベテラン勢も多く含まれている。ロッテ浦和での新人合同自主トレに参加中の杉山は、キャンプでのテーマを問われ、「まずはケガをしないこと。あとは外野手だと角中さんや岡さんといった先輩がたくさんいるので、キャンプ期