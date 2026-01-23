23日午後6時までに県内では魚沼市・十日町市・小千谷市・柏崎市が、降り続く雪により積雪量が増え災害の危険性が高まっているとして警戒本部を設置しています。十日町市で23日朝の時点で、松之山や松代などで2メートルを超えていました。小千谷市では午後3時現在、塩谷243センチ、池ケ原202センチと2メートルを超える積雪となっています。魚沼市でも2メートルを超えています。4市は市民へ警戒を呼び掛けるととも