高市総理大臣が通常国会の冒頭で衆議院を解散しました。27日公示、来月8日投票の日程で行われる“真冬の衆議院選挙”、県内でも準備が加速しています。選挙区選出と比例復活合わせて“秋田の現職”が6人いた衆議院。23日午後1時過ぎ、高市総理大臣が通常国会の冒頭で衆議院を解散しました。衆議院選挙は27日公示、来月8日投票の日程で行われます。解散から投票までは16日間で、戦後最短です。2月に投票が行われる36年ぶりの“真冬