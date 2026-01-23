中村倫也さん主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』第2話が1月23日夜10時から放送されます。【写真】ポケットに退職届を隠し…『DREAM STAGE』の舞台はK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生７人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語です。※以下1月23日放送分のネタバレを含みます第2話あらすじ国立で