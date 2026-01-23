ロングセラーバンが仕様変更でさらに実用的に日産は2025年11月7日に発表していたコンパクトバン「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを、2025年12月15日に正式発売しました。NV200バネットは2009年5月に登場したコンパクトバンで、従来の商用車とは一線を画すFFプラットフォームを採用したことが大きな特徴です。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新”実用コンパクトバン」です！ 画像で見る（99枚）低床設計による優