ソフトバンクの育成5年目、井粼燦志郎投手（21）が23日、支配下入りへの決意を誓った。右肩の故障のため、福岡県筑後市のファーム施設でリハビリ調整を重ねる中「今年無理だったら、無理という気持ち」と覚悟を決めている。県内屈指の進学校、福岡高から2022年に育成ドラフト3位で入団。昨季は初めてウエスタン・リーグに5試合登板し0勝1敗、防御率2・30だった。ただ昨年6月下旬に腰椎分離症となり、離脱。同10月のみや