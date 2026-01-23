?³Ú¤·¤¤?¤¬°î¤ì¤ëËþÌÌ¤Î¾Ð´é3¿ÍÁÈ²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¡£?¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á?¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×2026½©Åß¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½ÐÀÊ¤·¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¡£ËÙÊÆ¤ÏX¤Ç¡Ö¥¤¥§¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê¿Ìî¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£