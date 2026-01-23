部下に暴行を加えたなどとして、県警は47歳の男性警部補の書類送検と懲戒処分を発表しました。暴行の疑いで23日、書類送検されたのは、県内の警察署に勤務する男性警部補（47）です。県警監察官室によると男性警部補は2025年4月から5月にかけて4回に渡り、福山市の飲食店などで部下2人を殴るなどした疑いです。また、2024年から2025年にかけ、別の部下に対し、精神的苦痛を与えたパワーハラスメント行為が確認されたことなど