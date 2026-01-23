1月27日に公示される衆議院選挙で、参政党の新人が広島2区からの立候補を表明しました。広島2区から立候補を表明したのは、参政党・新人で会社員の佐藤由紀子氏です。外国人の土地取得をめぐる規制の必要性や持続可能な年金制度の実現に向けて取り組む考えを示しました。■参政党・新人佐藤由紀子氏「外国人の土地取得問題をこの選挙において有権者の皆様と共有したいと思い、立候補しました。持続可能な年金制度の実現に向けて