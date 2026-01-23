衆院選のポスター掲示板。真冬の選挙戦に突入する＝23日午後2時56分、金沢市共同通信社の23日までの調べで、第51回衆院選には小選挙区で1088人、比例代表単独で146人の計1234人（うち女性306人）が立候補の準備を進めている。高市早苗首相による突然の衆院解散判断で、各党とも選挙態勢が十分に整っていないのが現状だ。27日の公示に向け、候補擁立作業を急ぐ。各党は今後、小選挙区と比例代表の重複立候補者や順位付きの比例