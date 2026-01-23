衆議院が解散され、総選挙が2月8日投開票となったことを受け、高市総理は「重要な政策転換があり、新たな国作りを進めて良いのか国民に直接問いたい」と訴えました。高市総理「重要な政策転換がございます。こういったものも含めて、新たな国作りを進めて良いのかどうか、これはぜひ国民の皆様に直接問いたいと思っております」高市総理は23日、衆議院を解散し、総選挙を1月27日公示2月8日投開票とする日程を決めましたが、「政権