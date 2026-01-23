ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は2日目を終えた。7代目チャンプの座をかけた峰竜太（40＝佐賀）のバトルは、準々決勝戦で幕を閉じた。出番の11R、枠なりのダッシュ5コースから捲り差しを狙ったものの前が詰まって不発。そのまま5着フィニッシュとなった。レース後は「1マークは行き切れなかった」と不完全燃焼の一戦を振り返る一方で「足はボチボチ。変わらず出足はいいと思います」と、強さを増