■大相撲初場所・13日目（23日、東京・両国国技館）優勝争い単独トップの安青錦（21、安治川）は、結びの一番で横綱・豊昇龍（26、立浪）を上手投げで下し、2敗をキープ。11勝目を挙げた。先場所の優勝決定戦を含め、過去4戦で全て勝っていた安青錦は、立ち合いからもろ差しを狙ってくる横綱に対し、低い上体のまま力強いおっつけで攻め続け、最後は左からの上手投げ。豊昇龍は痛恨の連敗で5敗目を喫した。3敗勢は関脇・霧島（29、