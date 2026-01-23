先週のスーパーにおけるコメの平均価格は5キロあたり4283円となり、前の週より値上がりしました。農林水産省によりますと、今月12日から18日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より16円高い4283円でした。去年の同じ月と比べると656円高くなっていて、高止まりが続いています。一方で、先週発表された業者間での取引の指標である「相対取引価格」は2か月連続で下落していて、店頭のコメ価格が本