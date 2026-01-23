日本維新の会の藤田文武共同代表は２３日の記者会見で、衆院選で大阪府内の１９小選挙区から出馬する公認候補について、藤田氏と馬場伸幸・前代表を除く１７人が比例選に重複立候補すると明らかにした。２０２４年の前回選では府内の重複立候補は１人のみだった。比例票の底上げを狙い、方針転換した。