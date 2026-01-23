お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）の激変ショットが公開され、驚きの声があがっている。【映像】ハライチ・岩井の激変した姿（複数カット）これまでXで、仕事の様子をたびたび公開してきた岩井。2020年9月26日、お笑いタレントの渡辺直美（38）とのユニットコント「醤油の魔人と塩の魔人」の衝撃的な姿を披露すると、「夢に出てきそう」「子どもが言うこと聞かんときに使えそう」などの反響が寄せられていた。ネット騒