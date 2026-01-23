中部電力浜岡原発のデータ不正問題を巡り、赤沢経産相（右）と面会した静岡県の鈴木康友知事＝23日午後、東京都千代田区中部電力の浜岡原発（静岡県御前崎市）のデータ不正問題を巡り、静岡県の鈴木康友知事は23日、経済産業省で赤沢亮正経産相と面会した。原発の安全性に対する地域の懸念が高まっているとして、中部電への監督強化を要請した。鈴木氏は面会で経産省に対し「しかるべき指導と監視を強く求める」と申し入れた。