大相撲初場所１３日目（２３日・両国国技館）――２敗の大関安青錦が横綱豊昇龍を上手投げで破り、トップを守った。豊昇龍は５敗。３敗勢は、関脇霧島が獅司との相星対決を寄りで完勝して１０勝目。熱海富士も阿炎との３敗同士の対戦を突き落としで制した。朝乃山は関脇高安に上手投げで倒され４敗に後退し、欧勝海は小結若元春に寄り切られて４敗となった。横綱大の里は大関琴桜を寄り切って９勝。琴桜は５敗。高安は勝ち