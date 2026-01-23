衆議院が解散し事実上の選挙戦がスタートしました。フジテレビでは「もっと投票の前に」と題し、今回の選挙について、有権者のもっと知りたい情報をもっと深く、正しくお伝えします。23日、各党の公約が出そろいました。その中で今回新たに掲げた公約に注目していきたいと思います。まず、フジテレビ政治部の高田圭太部長とともに各党が新たに掲げた公約を見ていきます。与党・自民党は、「飲食料品の消費税2年間ゼロの検討を加速