衆院選香川2区 23日、衆議院が解散され、1月27日公示・2月8日投開票の日程で事実上の選挙戦がスタートしました。「真冬の短期決戦」に向け、香川の選挙区でも立候補予定者の顔ぶれがほぼ出揃いました。 衆議院選挙の香川1区には自民党前職の平井卓也さん（67）、中道改革連合前職の小川淳也さん（54）、共産党新人の長尾真希さん（37）、参政党新人の道川和樹さん（30）が立候補を予定しています。 香川2区に