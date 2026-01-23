早島町役場 岡山県早島町の公設民営のデイサービスセンターの浴槽の水から、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。 1月13日、早島町デイサービスセンターの利用者用の浴槽で年2回の定例水質検査を行ったところ、判明したものです。 結果が分かった1月20日から浴槽の使用は停止し、シャワー浴のみにしているということです。 1日10人ほどが浴槽を利用していましたが、今のと