岐阜県山県市で「初」のオリンピアンを、市役所を挙げて激励しました。ミラノ・コルティナオリンピックで、フリースタイルスキー・女子ハーフパイプに出場する桐山菜々穂選手(29)。出身地・山県市の林市長から「持てる力を精いっぱい発揮してほしい」と激励されたほか、オンラインを通じて市内の中学生3人からもエールをもらい、予選突破への意欲を口にしました。桐山菜々穂選手：「（五輪は）すご