欧州株は英FTや独ダックスが小幅マイナス圏スタート。仏CACはしっかりとまちまち。スウェーデンの通信機器エリクソンが好決算を受けて急騰している。 東京時間17:33現在 英ＦＴＳＥ100 10177.39（+27.34+0.27%） 独ＤＡＸ24849.75（-6.72-0.03%） 仏ＣＡＣ40 8144.85（-4.04-0.05%） スイスＳＭＩ 13196.12（-32.28-0.25%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダック