アジア株総じて上昇、台湾株は続伸 東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 26749.51（+119.55+0.45%） 中国上海総合指数 4136.16（+13.59+0.33%） 台湾加権指数 31961.51（+215.43+0.68%） 韓国総合株価指数 4990.07（+37.54+0.76%） 豪ＡＳＸ２００指数 8860.09（+11.39+0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81572.19（-735.18-0.89%） ２３日のアジア太平洋株式市場は総じて上