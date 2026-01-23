２３日午後４時３３分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］日本付近は、２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。２４日から２５日にかけて、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、長野県では、２４日朝から２５日にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平