女優の片桐はいりが２３日、紀伊國屋演劇賞の個人賞を受賞し、都内で行われた贈呈式に出席した。昨年上演された舞台「誠實浴池」「彼方の島たちの話」での演技が評価された片桐は「私は１８歳で下北沢の『ザ・スズナリ』（劇場）に出てから４５年になるんですけど、賞をもらったことがない。演劇にどういう賞があるのかも分かってなく、（受賞の）お電話いただいたときに『どういうことなんでしょう？』という失礼な状態だった