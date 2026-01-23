◆大相撲初場所１３日目（２３日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、横綱・豊昇龍（立浪）を上手投げ、２敗を守った。豊昇龍は８勝５敗。横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切り、９勝目。琴桜は５敗目。３敗同士の関脇・霧島（音羽山）と、東前頭１４枚目・獅司（雷）の一番は、霧島が寄り切った。東前頭１６枚目・朝乃山（高砂）は、関脇・高安（田子ノ浦）に上手投げで敗れ、４敗に後退